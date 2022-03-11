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17:45, 11 марта 2022 года Беженцы из республик Донбасса могут пополнить штат орловских медучреждений В наш регион прибыл один специалист с высшим медобразованием и три человека со средним профильным.





Беженцы из республик Донбасса могут пополнить штат орловских медучреждений, – заявил сегодня в ходе брифинга для СМИ глава областного депздрава Станислав Шувалов. В наш регион прибыл один специалист с высшим медобразованием и три человека со средним профильным. Для трудоустройства необходимо провести работу по определению уровня профессиональных знаний, а также оформить необходимые документы, – сообщает региональный информационный портал. «Учитывая дефицит кадров в лечебных учреждениях области, все желающие могут быть оперативно трудоустроены. Мы заинтересованы в привлечении новых сотрудников в отрасль», – сказал Шувалов.





Артём Ежаков





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