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17:45, 11 марта 2022 года

Беженцы из республик Донбасса могут пополнить штат орловских медучреждений

В наш регион прибыл один специалист с высшим медобразованием и три человека со средним профильным.


Беженцы из республик Донбасса могут пополнить штат орловских медучреждений, – заявил сегодня в ходе брифинга для СМИ глава областного депздрава Станислав Шувалов. В наш регион прибыл один специалист с высшим медобразованием и три человека со средним профильным. Для трудоустройства необходимо провести работу по определению уровня профессиональных знаний, а также оформить необходимые документы, – сообщает региональный информационный портал.
«Учитывая дефицит кадров в лечебных учреждениях области, все желающие могут быть оперативно трудоустроены. Мы заинтересованы в привлечении новых сотрудников в отрасль», – сказал Шувалов.



Артём Ежаков


 
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