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16:50, 11 марта 2022 года Орловщина присоединилась к Всероссийской акции «Zащитникам Отечества» Все желающие могут направить письма российским военным, задействованным в спецоперации на Украине. В Орле к акции присоединились студенты.





В России проходит акции «Zащитникам Отечества». Это проект партии «Единая Россия». В рамках акции люди могут написать письма нашим военным, задействованным в специальной военной операции на Украине.



В Орле к акции присоединились студенты техникума путей сообщения. В письмах – пожелания отваги, мужества, удачи и здоровья тем, кто сейчас выполняет непростые задачи, защищая жителей Донбасса.



Валерия Новикова, студентка: «Мы понимаем каждую маму и девушку солдата, которые ждут с нетерпением возвращения своих близких домой. Мы очень ценим, что нам дали такую возможность написать письмо, и для нас это не просто письмо, а что-то очень важное».

Письма ребята пишут на специальных бланках, которые подготовили активисты движения «Волонтёры Победы».



Кирилл Ишков, председатель регионального штаба ВОД «Волонтёры Победы»: «На этих бланках мы пишем письма ветеранам - участникам Великой Отечественной войны, которые в свое время защитили мир от нацизма и фашизма, сейчас эту эстафету взяли наши военнослужащие, наши современники».

К акции присоединились также многие учреждения и организации. Спецбланк можно скачать на сайте движения «Волонтёры Победы», а письма военнослужащим обязуется передать регштаб «Единой России».



Михаил Вдовин, руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия» и Волонтёрского центра: «Они будут сформированы и переданы военнослужащим через военнослужащих Орловского гарнизона, которые в настоящее время выполняют поставленные задачи. Сбор писем и гуманитарной помощи продолжается».

Передадут также и письма от детей Донбасса, которые сейчас находятся в санатории «Орловчанка». В письмах – рисунки, на которых мирное небо и солнце.





Татьяна Тимохина





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