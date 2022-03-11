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16:58, 11 марта 2022 года

В Орле чествовали победителей и лауреатов конкурса «Лидеры образования»

Конкурс проходил в регионе во второй раз.


В Орловской области завершился конкурс «Лидеры образования». Отбор участников был многоступенчатым. В финал вышли 30 человек. Они преодолели все испытания и подтвердили профессиональные навыки. 12 орловцев стали победителями.

Этот конкурс создан для выявления талантливых руководителей, он помогает найти, подготовить и сформировать резерв управленческих кадров в системе образования.

Мария Потехина, лауреат II регионального конкурса управленческих кадров в системе образования «Лидеры образования»: «Благодаря этому конкурсу развиваются лидерские способности. Это своего рода опыт и обмен опытом среди педагогов, которые в нём участвовали».
Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области: «Проект «Лидеры образования» даёт возможность включения специалистов в резерв управленческих кадров системы образования, из которых потом будет назначать руководителей разного уровня - и в школы, и в техникумы, и в колледжи».



Анна Вайсергисер


 
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