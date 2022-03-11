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17:29, 11 марта 2022 года В Орле появились граффити в поддержку российских войск Рисунки можно увидеть в каждом районе города.





В каждом районе Орла появились граффити в поддержку российских войск. Рисунки в рамках акции #СвоихНеБросаем выполнили второкурсники отделения «Дизайн» Орловского художественного училища имени Мясоедова.



Тематические эмблемы в стилистике георгиевской ленты и буквы «Z» украсили забор Орловской областной клинической больницы, забор на пересечении ул. Автовокзальной и пер. Маслозаводского, забор по ул. Спивака, д. 74, а также стену КДЦ «Металлург» и стену Герценского моста со стороны Детской поликлиники № 3, – сообщили в мэрии.



Фото с сайта мэрии Орла





Артём Ежаков





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