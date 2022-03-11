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18:38, 11 марта 2022 года

Серьёзных проблем с выдачей бесплатных препаратов льготной категории орловцев нет и не ожидается

По информации департамента здравоохранения Орловской области, уже за первые месяцы этого года выписано более 77 тысяч льготных рецептов, для сравнения в прошлом году за такой же период было выписано чуть большее 55 тысяч. Обеспечение их также существенно возросло. В ситуации с лекарствами разбиралась корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


Все лекарства для льготников поступают на склад «Орёлфармации» и потом распределяются по аптекам. По словам директора предприятия, все обязательства поставщиками выполняются.

Татьяна Дубовик, директор ГУП Орловской области «Орёлфармация»: «Никаких изменений существенных мы на себе не ощущаем. Поставки товара по заключенным контрактам идут регулярно, сбоев никаких нет».

Мало того, в прошлом году правительству области удалось получить дополнительное финансирование из средств федерального бюджета на льготников, которые имеют группу инвалидности и не отказались от соцпакета.

Станислав Шувалов, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Таких не очень много, их чуть больше 10 тысяч. Тем не менее, это тоже очень большая цифра, и мы должны сделать всё, чтобы эти пациенты получили лекарственные препараты вовремя. Поэтому сейчас более половины средств находятся под контрактами, другая часть контрактуется».

Цены в аптеках на лекарства, которые приобретаются платно, но относятся к перечню жизненно важных, жёстко контролируются Росздравнадзором и федеральной антимонопольной службой. Остальные лекарства в государственных аптеках возросли в цене не более чем на 3-5 процентов. Однако в последние дни оживился спрос на медикаменты. Это стало причиной перебоев по некоторым позициям.
Ольга Смолькова, зам. заведующей аптекой: «Спрос, конечно, увеличился, но мы заказываем у поставщиков. Чуть-чуть может быть с задержками, но товар мы получаем. Импорт тоже есть, наш российский товар тоже есть».

Гигантских очередей в аптеках не наблюдается. Лекарства впрок покупают далеко не все. Говорят, на всю жизнь не напасёшься, и верят в лучшее.

Валентина Носова, жительница г. Орла: «Не будет импортных - свои будем брать, только вот подорожали, мне кажется, маленько, а так - ничего не боимся».
Ангелина Ворсина, жительница г. Орла: «Не знаю, у меня вообще нет опасений, ничего я запасать не буду. Я уверена, что всё будет хорошо. Больным людям надо всегда помогать, вне зависимости от ситуации».

Для тех, кто так не считает, есть полезная информация:

- если у человека появились сложности в получении медицинской помощи, в том числе лекарственного обеспечения, можно обратиться в общественную приёмную, которая находится в медицинской библиотеке.

Михаил Байбаков, сопредседатель общественного совета при департаменте здравоохранения Орловской области: «В Орловской научной медицинской библиотеке создана постоянно действующая общественная приёмная по вопросам медицины и здравоохранения. Это фактически рабочая группа нашего общественного совета при департаменте здравоохранения, также приглашаются специалисты ФСС, Фонда обязательного медстрахования для разбора конкретных случаев, если такая необходимость возникает».

В общественную приемную можно прийти лично, можно обратиться дистанционно, написать на сайт департамента здравоохранения или позвонить по телефону 41-000-4.


Елена Литинская


 
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