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18:54, 11 марта 2022 года Орловские поисковики готовятся к новому сезону Работы начнутся, когда сойдёт снег.





В летописи Великой Отечественной войны становится всё меньше белых страниц, но работа поисковиков не прекращается.



Сегодня в Орле стартовала «Вахта Памяти-2022». Поисковые отряды получили благодарственные письма президента России, Государственной думы, губернатора Орловской области за многолетний труд по увековечиванию памяти павших бойцов.



Кроме этого, наметили план работы по активизации молодежных поисковых отрядов, по созданию специальной группы, которая будет заниматься только работой в архивах. Также в этом году начнут проводить забор ДНК найденных останков и вносить их в специальный банк данных, чтобы можно было с максимальной точностью установить родственные связи.



Сергей Щербатый, председатель Орловского регионального отделения Поискового движения России: «Экспедиции у нас начнутся в период с 20 по 25 апреля, будут заезжать участники поисковой разведки, как только позволит погода. Как только сойдёт снег, начнём уже первые работы производить».

В прошлом году поисковым отрядам удалось обнаружить 195 бойцов Красной Армии, установлено 39 имён. Останки трёх бойцов отправлены для перезахоронения на родину: в Казахстан, Ленинградскую и Ярославскую области.





Эва Стасюлевич





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