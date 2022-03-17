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11:15, 16 марта 2022 года В Орле на ул. Комсомольской и МОПРа на несколько часов отключат электричество Неудобства коснутся как местных жителей, так и автомобилистов.





16 марта в Орле в связи с плановым техобслуживанием трансформатора с 14:00 до 17:00 будут выключены светофоры, расположенные на перекрёстке ул. Комсомольской и ул. МОПРа. В течение этого же времени будет выключено электричество по ул. Комсомольской, 120, 122, 124, 126, 138, а также в частном секторе ул. МОПРа.





Артём Ежаков





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