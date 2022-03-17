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12:45, 16 марта 2022 года В загоревшемся коллекторе теплотрассы в Орле погибла женщина Трагедия произошла минувшей ночью на ул. Черкасской.





16 марта в 04:16 пожарным поступила информация о возгорании в коллекторе теплотрассы на ул. Черкасской. Пламя охватило находившийся там мусор. В помещении коллектора огнеборцы обнаружили погибшую женщину. Ее личность устанавливается.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 9 раз, из них 5 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, – сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области



Фото из архива





Артём Ежаков





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