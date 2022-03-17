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11:45, 16 марта 2022 года Максим Петров: «Ни одно из орловских предприятий не остановилось по причине отсутствия комплектующих» Глава департамента и промышленности и торговли Орловской области рассказал, как орловский бизнес справляется с нарушениями логистических цепочек, вызванными санкционным давлением.





Глава регдепартамента и промышленности и торговли Максим Петров провел сегодня брифинг для СМИ, где заявил, что ни одно из предприятий Орловщины по причине отсутствия комплектующих не остановилось. Чиновник рассказал, как орловский бизнес справляется с нарушениями логистических цепочек, вызванными санкционным давлением. Важную роль сыграла Государственная информационная система промышленности, на которой развернута биржа субконтракта и поставки аналоговой санкционной продукции.



В качестве примера успешного импортозамещения Петров назвал фирму «Керама Марацци», которой удалось найти замену одного из видов итальянского сырья в Томской области, – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков





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