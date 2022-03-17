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12:16, 16 марта 2022 года 340 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 78 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 16 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 340 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 105 384), госпитализировано 78 человек.



Накануне выписано 829 жителей региона. Умерли четверо (с начала пандемии в области скончалось 1 792 человека).





Артём Ежаков





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