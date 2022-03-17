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11:56, 16 марта 2022 года Медики настойчиво рекомендуют не затягивать с лечением болезней Лечение, проведённое до периода обострения, является профилактикой тяжёлых заболеваний. С врачами Орловской областной клинической больницы встретилась корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.





Иногда здоровье и жизнь пациента зависит от его бдительности. В Орловской областной больнице экстренная хирургическая помощь и раньше часто оказывалась позже, чем нужно, сейчас же в период пандемии и страха перед стационарами эта тенденция приобрела ещё большие масштабы.



Александр Чумак, заместитель главного врача Орловской областной клинической больницы по хирургии: «При острых аппендицитах. Казалось бы, 21 век, болезнь - ясная, изученная: болит живот - иди к врачу. Тем не менее, сидят, терпят, приезжают с поздними тяжелейшими осложнениями - разрывом аппендикса, гангреной аппендикса, перитонитом. И, естественно, оказание помощи в этих условиях крайне затруднительно».

В этой ситуации трудно сделать малоинвазивную операцию, и вмешательство становится во много раз тяжелее. Количество операций, тем не менее, увеличилось, ведь на сегодня областная больница взяла на себя и нагрузку стационаров, которые стали ковидными госпиталями.



Экстренные операции иногда идут на трёх столах параллельно, днём и ночью без остановки. Выполняются и плановые операции, в том числе высокотехнологичные. Плановые операции тоже выполняются. Все 2000 квот, выделенных на такие вмешательства в 2021 году, выполнено, из них свыше 150 установок эндопротезов.



В отделении кардиореанимации спасают пациентов с инсультами и инфарктами. Главное - вовремя обратить внимание на симптомы.



Антон Карасев, врач-кардиолог Орловской областной клинической больницы: «Это жгучая или давящая боль. Как пациенты описывают, будто плиту положили на грудь. Боли за грудиной, которые отдают в лопатку, в левую руку, длятся они обычно около получаса. Такие больные обливаются холодным липким потом. Здесь тянуть уже не надо, а надо звонить 03 и обращаться в приемный покой ООКБ».

При симптомах инсульта – онемение в половине тела, нарушение координации и речи, головокружение или потеря сознания - также нужно быстро обращаться за помощью, в течение так называемого терапевтического окна – 4,5 часа.



Светлана Егорова, заведующая неврологическим отделением № 2 Орловской областной клинической больницы: «Пациенты, поступающие в терапевтическое окно, получают тромболитическую терапию, можно растворить тромб в сосуде, что приведёт регрессу патологической неврологической симптоматики».

К слову, из более тысячи семисот пролеченных во втором неврологическом отделении пациентов, только 25% обратились за помощью в первые часы развития болезни.



Приём ведётся и в консультативной поликлинике ООКБ. Конечно, страх перед больницами имеет основания, однако заразиться - это только вероятность, а вот потерять качество жизни и даже саму жизнь, затянув с лечением, можно практически гарантировано.





Елена Литинская





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