Главная » Новости



13:45, 16 марта 2022 года В Орловской области может появиться свой производитель детских подгузников Об этом заявил сегодня глава регдепартамента промышленности и торговли Максим Петров.





В Орловской области может появиться свой производитель детских подгузников, – заявил сегодня во время брифинга для СМИ глава регдепартамента промышленности и торговли Максим Петров. Инвестор хочет наладить производство недорогой и качественной продукции на Орловщине. Пока этот вопрос находится на стадии обсуждения.





Артём Ежаков





Новости СМИ2