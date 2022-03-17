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12:49, 16 марта 2022 года В Орле нашли подрядчика на завершение реконструкции Красного моста Контракт планируется заключить с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22».





Четвертые торги на поиск подрядчика на завершение реконструкции Красного моста в Орле состоялись. Контракт планируется заключить с московским ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». Заявка компании была не единственной – на соглашение претендовала фирма «Мосты и тоннели». Оба подрядчика снизили начальную цену контракта, причем «Мосты и тоннели» запросили за свои услуги несколько меньше «УПМК – 22». Москвичи же снизили стоимость с 1,625 млрд до 1,528 млрд. Впереди – заключение сделки.



Таким образом, «УПМК – 22» предстоит завершить обе брошенные белгородским «Ремспецмостом» переправы. Другая – через реку Сосна в Ливенском районе.





Артём Ежаков





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