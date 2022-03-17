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12:48, 16 марта 2022 года УФАС: по ценам на детское питание и подгузники фактов нарушения антимонопольного законодательства выявлено не было Об этом в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» Юлии Сабельниковой сообщил руководитель УФАС по Орловской области Андрей Кирьянов.





В последнее время жители Орловской области отмечают рост цен на продовольственные товары, социально значимые товары. Что предпринимает антимонопольная служба, чтобы урегулировать рост цен?



- Да, действительно, ситуация на сегодняшний момент очень критическая именно в части повышения цен практически на все виды товаров - и продовольственные, и непродовольственные. Антимонопольная служба занимается контролем за ценовой политикой только в рамках 530 Постановления Правительства, которым утвержден перечень социально значимых продуктов, из 24 наименований. Это сахар, гречка, рис, рыба, мясо и другие. Такие товары, как детские подгузники, детское питание, автозапчасти естественно, не подлежат регулированию.



Если производитель продает сахар, к примеру, за 75 рублей, а торговая сеть продает его с минимальной надбавкой, к примеру, за 80 рублей, то ни о каком нарушении антимонопольного законодательства речи быть не может. А если производитель продавал сахар до сегодняшнего момента по 50 рублей, и у него были запасы этого сахара на два-три года вперед. С учетом тех контрактов, которые у него заключены на поставку, и он сегодня начал продавать на 25 рублей дороже, то эти моменты мы в любом случае будем анализировать.



Насколько известно, себестоимость такого популярного продукта как гречка не выходит за пределы 15 рублей. Но сейчас она стоит сто рублей, в некоторых регионах даже 200 рублей. Насколько эта цена сейчас обоснована?



- Нужно отличать элитную гречку от обыкновенной. Например, гречка с Алтая идёт намного дороже. Поэтому нужно смотреть в магазине минимальную цену и максимальную. Если нет товара по минимальной цене, а есть только элитный продукт, то вопрос нужно задавать торговым сетям - почему не обыкновенной гречки? Это в первую очередь полномочия правительства области. Наполняемость магазинов продуктами питания это полномочия региональной власти. Мы только следим, чтобы не было незаконного ограничения поставки товара по контрактам.



Как вы считает, насколько обоснован ажиотажный спрос? Нужно ли бежать в магазин и покупать гречку и сахар?



- Люди начинают скупать всё подряд. Не надо этого делать. У нас достаточно продовольствия, достаточно продуктов питания. Что может получить? В связи с ажиотажным спросом, правительством, и этот вопрос рассматривается, могут быть отпущены цены на всё, то есть любой продавец сможет поднять цену до предела.



3 марта была открыта горячая линия по поводу повышения цен на продовольственные товары. Кто может обратиться, и какие обращения чаще всего поступают от жителей Орловской области?



- Горячая линия 8 (4862) 475-584 работает с 8:30 до 17:30 ежедневно. В остальное время все обращения можно оставлять на сайте в письменном виде to57@fas.gov.ru



Хотелось бы обратиться ко всем жителям, чтобы они направляли более подробную информацию - что за торговая сеть или торговый объект, где произошло повышение, на что произошло повышение. По каждому обращению, а их на сегодня уже более 120, Управлением ФАС проводится анализ, и каждому обратившемуся разъясняется позиция антимонопольной службы. Что чаще всего беспокоит наших граждан? Обращаются практически по всем вопросам, но самое актуально это, в первую очередь, подгузники и детское питание, и второй продукт это сахар. Все, что касается федеральных сетей – «Пятёрочка», «Магнит», «Перекрёсток», «Детский мир» - это компетенция центрального аппарата, Москва. Региональные и межрегиональные сети, такие как «Европа», «Горки», «Оптовичок», «Линия» - это наша компетенция.



Могу сегодня объявить позицию центрального аппарата, который проводил проверку по детскому питанию и подгузникам: фактов нарушения антимонопольного законодательства выявлено не было.





Юлия Сабельникова





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