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13:20, 16 марта 2022 года К своему 50-летию Мценская детская художественная школа обзавелась скульптурной композицией из кота и птички В проектировании принимали участие учащиеся школы и местные металлурги. С авторами скульптуры познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





Любовь к котам, наверное, общенародное чувство - к живым, мемным, рисованным, вырезанным из бумаги. Больше котов - больше удачи и счастья, решили в детской художественной школе Мценска и завели себе собственного котика, предоставив ему в качестве жилплощади целый балкон, которого недавно тоже ещё не было. С помощью депутатов городского собрания восстановили фасад старинного купеческого дома, где расположена школа. А идея поселить на балконе новых жильцов родилась у директора школы Сергея Прокопова.



Сергей Прокопов, директор Мценской детской художественной школы: «Я как-то в Москве проходил мимо дома Булгакова. Там балкон, где сидят писатель и кот Бегемот. И я подумал, почему бы нам такое не сделать».

Идеей заинтересовались и ребята и педагоги. Юные скульпторы - соавторы Максим Орлов и Глеб Сычкин - сами сделали макет по эскизам. Работали несколько дней. Проволочный каркас оформляли пластилином, делая специальную форму для отливки. У каждого была своя часть работы.



Максим Орлов, ученик Мценской детской художественной школы: «Набирал объём, лапы, тело, делал мордочку».

Глеб Сычкин, ученик Мценской детской художественной школы: «Я лепил хвост - его, правда, сделали короче, и живот».

Ну а дальше подключились металлурги, которым идея тоже понравилась. Мценский литейный завод занимается очень серьёзными проектами: изготовлением технической оснастки, литьём из чугуна, механической обработкой деталей и многим другим. Но и дело по украшению своего города всегда рад поддержать. Как оказалось, мценским металлургам не чуждо искусство, и они любят котиков. И не только. Опыт по выплавке скульптурных композиций у сотрудников завода уже есть. Именно тут родились памятник Тургеневу, бюсты героям на аллее Славы, памятник Катукову и другие.



Сергей Малыгин, технолог: «Поверхность получается всегда неровная, это литьё в землю, плюс стыки формы и так далее. Всё приходилось зачищать вручную».

Так в юбилейный для художественной школы год - летом ей исполняется 50 лет – был сделан прекрасный подарок всему городу. Воплощение идеи настолько захватило ребят, что они даже характер своему коту придумали. Кот, правда, отлит не из чугуна, а из алюминия, но на его охотничий и боевой характер это не влияет. Пока ему не хватает только одного - имени собственного, но в школе уже над этим думают. Есть варианты назвать кота Ластик, Левитан или Сурик. Это тоже будут решать ученики художественной школы, которая входит в 100 лучших школ России.





Эва Стасюлевич





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