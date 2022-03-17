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14:30, 16 марта 2022 года

В Орле начался суд над руководством «Финанс Инвест»

Пострадавшими по делу проходят 623 человека – преимущественно предпенсионного возраста – отдавших свыше 291 миллиона рублей.


В Орле начался громкий судебный процесс в отношении руководителей кредитного кооператива «Финанс Инвест». 623 человека из различных регионов России, по версии обвинения, были обмануты. Орловская фирма, на деле оказавшаяся финансовой пирамидой, набирала клиентов на протяжении нескольких лет, обещая пайщикам высокие проценты с вкладов. Никаких выплат, а тем более возврата денег, люди не дождались. Заоблачные прибыли для потерпевших так и остались на рекламных баннерах. Пострадавшими по делу проходят 623 человека – преимущественно предпенсионного возраста – отдавших свыше 291 миллиона рублей.

Учитывая объём материалов, где одно только обвинительное заключение занимает почти семь тысяч страниц, слушания займут не один день. В рамках расследования было составлено 206 томов уголовного дела.


Орловское Информбюро


 
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