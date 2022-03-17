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14:41, 16 марта 2022 года Рифат Сабитов: важно прекратить информационный геноцид против наших СМИ Заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов принял участие в брифинге рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации в сети Интернет.





16 марта в Общественной палате РФ состоялся брифинг рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации в сети Интернет. Об этом сообщает официальный сайт Общественной палаты РФ.



Информационная война против России и российских журналистов развернулась в беспрецедентных масштабах, отметил председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. «Мы все видим, как происходит блокировка интернет-СМИ и аккаунтов отдельных журналистов. Наши журналисты находятся как на территории РФ, так и в горячих точках. И нам очень важно доносить правдивую информацию для того, чтобы люди понимали, зачем было принято решение о проведении спецоперации на Украине, и какова ее цель», — сказал он. Рифат Сабитов подчеркнул необходимость активной работы для того, чтобы интернет-пользователи по всему миру получали только достоверную информацию.



Руководитель рабочей группы ОП РФ Александр Малькевич сообщил о том, что по состоянию на 16 марта было выявлено порядка двух миллионов 900 тысяч фейковых материалов в социальных сетях.

«Профилактика фейков в Рунете находится на достаточно хорошем уровне, но объем фейков, которые распространяются на платформах западных социальных сетей на западную аудиторию, колоссален. Было выявлено не менее семи тысяч каналов, которые задействованы в распространении фейковой информации. Еще одно важное направление информационной войны против нас — это попытка превратить Википедию в действенное орудие. За последние дни нами было выявлено 13 человек, которые на системной основе занимались переписыванием Википедии, превращая ее в политически ангажированный ресурс», — рассказал он. Александр Малькевич отметил, что необходимо прописать более четкие правила работы на площадках «Фейсбук» и «Инстаграм», которые были внесены в реестр запрещенной информации в России, в особенности для работников органов власти и государственных бюджетных учреждений.



По данным Лиги безопасного интернета, к осуществлению различных видов информационных атак, которым подвергается Россия, привлечено более пяти тысяч IT-специалистов из разных стран, включая Россию, Украину, Беларусь, сообщила член рабочей группы, директор лиги Екатерина Мизулина. «По нашим оценкам, на различные виды информационных атак, которым подвергается Россия, на данный момент потрачено примерно 270 миллионов долларов. Это более 40 миллионов публикаций во всех основных социальных сетях и во всех СМИ, как российских, так и иностранных», — сказала она. Екатерина Мизулина отметила, что эта информационная атака была спланирована: примерно за год до начала информационной войны было закуплено определенное оборудование, которое используется для DDoS-атак и атак другого типа на ресурсы органов власти и СМИ внутри России.



Александр Малькевич сообщил, что 16 марта блокировке на YouTube подвергся православный телеканал «Спас». По его словам, озвученные факты не оставляют сомнений в том, что Запад намерен тотально уничтожить все российское на всех площадках. Екатерина Мизулина, в свою очередь, добавила, что необходима более жесткая реакция Роскомнадзора на действия Youtube. Кроме того, она сообщила, что многие граждане РФ жалуются на однобокость и ангажированность представленной на видеохостинге информации.



Завершая брифинг, Александр Малькевич сообщил о том, что рабочая группа планирует провести слушания по поддержке российских СМИ и предложить программу изменений в законодательство для упразднения избыточных ограничений и мер финансовой поддержки.



Фото: сайт Общественной палаты РФ





Орловское Информбюро





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