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16:00, 16 марта 2022 года В Орле осудят распространителя полутора килограммов наркотиков Приговор вынесут 26-летнему парню.





В Орле завершено расследование в отношении 26-летнего парня, обвиняемого в попытке распространения особо крупной партии синтетических наркотиков. Сотрудники транспортной полиции задержали закладчика на железнодорожном вокзале областной столицы, когда он возвращался с наркотиками, купленными для распространения. Из оптового тайника молодой человек забрал порядка 1,3 килограмма запрещенных веществ, еще 120 граммов были найдены у парня дома. Также обвиняемый успел сделать в Орле тайники с наркотиками по четырем адресам. Оттуда удалось изъять 3 грамма «зелья».



Фото пресс-службы транспортного управления МВД России по ЦФО





Артём Ежаков





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