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16:45, 16 марта 2022 года В Орле удалось снизить «кредиторку» образовательных и культурных учреждений Данный вопрос сегодня рассматривался на заседании профильного комитета Городского совета.





Сегодня на заседании профильного комитета Городского совета обсуждался вопрос кредиторской задолженности муниципальных учреждений образования и культуры. За год их общий долг сократился на 187,1 млн рублей, – сообщает мэрия.



По состоянию на начало текущего года городские образовательные учреждения должны кредиторам 503,2 млн рублей, снизив финансовую нагрузку на 98 млн. В этом месяце область выделила еще 160 млн для погашения обязательств. «Сейчас проводятся работы по разблокировке школ и детских садов. До конца марта кредиторская задолженность будет погашена по исполнительным производствам и перед поставщиками», – заявил начальник управления образования, физической культуры и спорта администрации Орла Сергей Шаров.



Культурные учреждения за год выплатили 89,1 млн рублей кредиторской задолженности. Сейчас она составляет 44,6 млн рублей.





Артём Ежаков





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