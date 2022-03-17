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16:45, 16 марта 2022 года

В Орле удалось снизить «кредиторку» образовательных и культурных учреждений

Данный вопрос сегодня рассматривался на заседании профильного комитета Городского совета.


Сегодня на заседании профильного комитета Городского совета обсуждался вопрос кредиторской задолженности муниципальных учреждений образования и культуры. За год их общий долг сократился на 187,1 млн рублей, – сообщает мэрия.

По состоянию на начало текущего года городские образовательные учреждения должны кредиторам 503,2 млн рублей, снизив финансовую нагрузку на 98 млн. В этом месяце область выделила еще 160 млн для погашения обязательств. «Сейчас проводятся работы по разблокировке школ и детских садов. До конца марта кредиторская задолженность будет погашена по исполнительным производствам и перед поставщиками», – заявил начальник управления образования, физической культуры и спорта администрации Орла Сергей Шаров.

Культурные учреждения за год выплатили 89,1 млн рублей кредиторской задолженности. Сейчас она составляет 44,6 млн рублей.


Артём Ежаков


 
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