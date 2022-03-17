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15:39, 16 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловские предприятия не остановили работу из-за импортного сырья.



- В Орле начался суд над руководством кредитной организации. Пострадавшими по делу проходят 623 человека – преимущественно предпенсионного возраста. Они отдали фирме свыше 291 миллиона рублей.



- К своему 50-летию Мценская детская художественная школа обзавелась скульптурной композицией из кота и птички. В проектировании принимали участие учащиеся школы и местные металлурги.



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