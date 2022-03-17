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15:44, 16 марта 2022 года Есть идея: отменить льготы в вузах для олимпиадников Всё чаще и чаще озвучиваются мнения о том, что стремление получить преференции при поступлении «загоняет» школьников.



Для выпускников 9 классов, которые стали призерами и победителями школьных олимпиад, необходимо отменить преференции при поступлении в вузы. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала академический директор школы «Летово» Наталия Любомирская. По её мнению, как эксперта, олимпиады «загоняют» детей, знания превращаются в накопительный спортивный интерес. Школьникам приходится учиться намного усерднее, ведь приходится усваивать информацию сверх школьной программы. Им это не нужно для дальнейшей жизни и учёбы. В девятом классе уже можно благодаря олимпиадам получить право без вступительных экзаменов поступать в вуз, что совершенно неправильно. Нужно просто для девятиклассников отменить эту возможность. Любомирская добавила так же, что олимпиады должны быть «спортом ради удовольствия, а не спортом высоких достижений». Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – ранее в Минобрнауки уже заявляли о необходимости ужесточить порядок проведения олимпиад. Глава ведомства Валерий Фальков считает, что ситуация, когда в топовые вузы поступает большинство победителей и призёров олимпиад, неправильная. Из-за того, что такие ребята занимают все бюджетные места, у абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ не остается возможности стать студентами таких вузов. Аналогичного мнения придерживается председатель Российского совета олимпиад школьников, ректор МГУ Виктор Садовничий. Он уверен, что количество победителей олимпиад следует сократить, а правила приема в вузы для олимпиадников упорядочить. Напомним, что на школьных олимпиадах можно выиграть не только преимущества при поступлении в вуз: БВИ, 100 баллов на ЕГЭ или до 10 баллов за индивидуальные достижения. Также там есть денежные призы. Например, в 2021 году в Москве выплаты на Всероссийской олимпиаде школьников достигали 300 тысяч рублей.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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