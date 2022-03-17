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17:30, 16 марта 2022 года В Орле к 14 годам особого режима приговорен участник наркогруппировки Злоумышленники успели изготовить свыше 6 килограммов запрещенных веществ.





Орловский районный суд приговорил члена наркогруппировки к 14 годам колонии особого режима за участие в преступном сообществе, а также покушение и незаконное производство наркотиков. С мая по август 2020-го года осужденный вместе с подельниками оборудовал лабораторию в одном из домов в Орловском районе и изготовил свыше 6 килограммов запрещенных веществ. В запасе у злоумышленников были прекурсоры для изготовления более 751 килограмма наркотиков. Правоохранительные органы пресекли распространение «зелья».



Помимо основного наказания, осужденный приговорен к штрафу в 300 тысяч рублей и ограничению свободы сроком на год. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Уголовное преследование в отношении подельников выделено в отдельное производство, – сообщили в прокуратуре.





Артём Ежаков





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