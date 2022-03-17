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17:51, 16 марта 2022 года Игроки женской мини-футбольной команды ОГУ вызваны на сборы национальной команды Сбор в Подмосковье продлится до 23 марта.





Игроки женской мини-футбольной команды Орловского государственного университета Надежда Соловьева, Елена Кондурова и Дарья Башлыкова вызваны на сборы национальной команды. Отметим, что сборная России первой обеспечила себе участие в «Финале четырёх» Чемпионата Европы среди женщин, проведение которого было запланировано на период с 25 по 27 марта в португальском Гондомаре. Решением УЕФА турнир был перенесён на неопределённый срок. Фото: личный архив футболисток





Анастасия Дорохова





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