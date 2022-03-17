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7:34, 17 марта 2022 года

В Орле запланировано благоустройство 21 мусорной площадки

В областной столице продолжается обновление инфраструктуры для сбора отходов.


В 2022 году в Орле запланирован ремонт 21 контейнерной площадки и приобретение шести мусорных бункеров.  Для сравнения: в минувшем году удалось отремонтировать всего пять мест для складирования отходов и установить три бункера.
 
Параллельно в областной столице продолжится внедрение практики раздельного сбора мусора. В 2021-м для этого было закуплено 362 контейнера. Сейчас составляется карта их расстановки, – сообщает мэрия Орла.
 
Также в городской администрации отметили, что в минувшем году в областной столице только в сезонные уборки вывезли 7,6 тыс. кубометров мусора. Было ликвидировано 96 несанкционированных свалок. В 2020-м году было собрано в 2,1 раза меньше мелкого мусора и ликвидировано в 2,7 раз меньше свалок.



Артём Ежаков


 
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