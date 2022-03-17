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8:36, 17 марта 2022 года Темпы озеленения Орла обгоняют вырубку больных деревьев В прошлом году спилили 280 больных и аварийных исполинов.





В 2021-м году в Орле было вырублено 280 больных и аварийных деревьев. Об этом заявили в городской администрации. Вместо них высажено 1,2 тыс. саженцев и 4,4 тыс. кустарников. Кроме того, летом на городские клумбы высадили свыше 127,5 тыс. штук цветочной рассады. Напомним, что этой весной на общественных территориях Орла высадят минимум 120 тыс. цветов.





Артём Ежаков





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