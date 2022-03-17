четверг 17.03.2022 22:32:39 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

9:12, 17 марта 2022 года

Орловский ОРТПЦ ответил на наиболее популярные вопросы телезрителей

Специалисты радиотелепередающего центра дали советы по выбору антенны и способу её подключения.


19 марта отмечается Международный день клиента. В этот день компании дают полезные советы по пользованию своими услугами. РТРС поздравляет телезрителей и отвечает на наиболее частые вопросы с горячей линии цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ). 
 
1. «Полька» или ёлка
С проблемами из-за антенн связано до 90% всех звонков на горячую линию. По принимаемым частотам антенны делятся на метровые, дециметровые и всеволновые. Для приёма цифрового ТВ нужна дециметровая (ДМВ) или всеволновая. Метровые антенны не гарантируют устойчивого сигнала. То есть телеприём может прерваться в любой момент. Одна из самых коварных антенн – «полька». Внешне она похожа на решетку или сушилку. Её привлекательность в дешевизне. Однако «полька» крайне ненадежна и часто выходит из строя. Кроме того, ее усилители зачастую создают помехи и даже глушат телесигнал на антеннах соседей. Такую антенну лучше заменить. А оптимальная по конструкции антенна похожа на ёлку. 
 
2. Комнатная или наружная
 
Если ближайшая телебашня расположена в прямой видимости и между ней и домом нет преград, воспользуйтесь комнатной антенной. Если ваш дом расположен не далее 20 км от телебашни, чаще всего подойдет наружная антенна без усилителя. Если расстояние между домом и телебашней от 20 до 80 км, понадобится наружная антенна с усилителем. Антенна с усилителем будет плохо работать вблизи телебашни. Это как кричать рядом с ухом. Большую роль в качественном приеме играет высота подвеса антенны. В сельской местности рекомендуется размещать антенну на высоте 10 метров над землей, в городе – двумя метрами выше уровня крыши многоквартирного дома.
 
3. Как подключить антенну
 
Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора. Гнездо для подключения обычно расположено на задней стенке телевизора, рядом нанесена маркировка в виде надписи «ANT». Направлять антенну нужно на ближайшую телебашню. Плавно поворачивайте антенну, добиваясь наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и приставок есть индикаторы уровня и качества сигнала. Для уверенного телеприёма уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала – 100%. Для справки Ответы на другие вопросы можно получить в Кабинете телезрителя на сайте ртрс.рф или по номеру горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).



Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.