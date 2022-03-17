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9:12, 17 марта 2022 года Орловский ОРТПЦ ответил на наиболее популярные вопросы телезрителей Специалисты радиотелепередающего центра дали советы по выбору антенны и способу её подключения.





19 марта отмечается Международный день клиента. В этот день компании дают полезные советы по пользованию своими услугами. РТРС поздравляет телезрителей и отвечает на наиболее частые вопросы с горячей линии цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ).

1. «Полька» или ёлка

С проблемами из-за антенн связано до 90% всех звонков на горячую линию. По принимаемым частотам антенны делятся на метровые, дециметровые и всеволновые. Для приёма цифрового ТВ нужна дециметровая (ДМВ) или всеволновая. Метровые антенны не гарантируют устойчивого сигнала. То есть телеприём может прерваться в любой момент. Одна из самых коварных антенн – «полька». Внешне она похожа на решетку или сушилку. Её привлекательность в дешевизне. Однако «полька» крайне ненадежна и часто выходит из строя. Кроме того, ее усилители зачастую создают помехи и даже глушат телесигнал на антеннах соседей. Такую антенну лучше заменить. А оптимальная по конструкции антенна похожа на ёлку.

2. Комнатная или наружная

Если ближайшая телебашня расположена в прямой видимости и между ней и домом нет преград, воспользуйтесь комнатной антенной. Если ваш дом расположен не далее 20 км от телебашни, чаще всего подойдет наружная антенна без усилителя. Если расстояние между домом и телебашней от 20 до 80 км, понадобится наружная антенна с усилителем. Антенна с усилителем будет плохо работать вблизи телебашни. Это как кричать рядом с ухом. Большую роль в качественном приеме играет высота подвеса антенны. В сельской местности рекомендуется размещать антенну на высоте 10 метров над землей, в городе – двумя метрами выше уровня крыши многоквартирного дома.

3. Как подключить антенну

Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора. Гнездо для подключения обычно расположено на задней стенке телевизора, рядом нанесена маркировка в виде надписи «ANT». Направлять антенну нужно на ближайшую телебашню. Плавно поворачивайте антенну, добиваясь наилучшей картинки. В большинстве телевизоров и приставок есть индикаторы уровня и качества сигнала. Для уверенного телеприёма уровень сигнала должен быть не ниже 60%, качество сигнала – 100%. Для справки Ответы на другие вопросы можно получить в Кабинете телезрителя на сайте ртрс.рф или по номеру горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).





Артём Ежаков





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