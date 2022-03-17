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18:52, 16 марта 2022 года Орловские магазины сообщают о достаточных запасах продуктов и бытовой химии Съёмочная группа ГТРК «Орёл» отправилась в рейд по самым крупным торговым точкам и пообщалась с покупателями и продавцами.





«Золото» - у сахара, «серебро» - у гречки, «бронза» - у подсолнечного масла. Две недели эти товары - в тройке лидеров продаж большинства магазинов. В погоне за «сладкой жизнью» упаковки сахара сметали, едва тот успевал появляться на прилавках. Не пугает покупателей даже подорожание. Нина Соловей, жительница г. Орла: «Год назад где-то 30 с чем-то рублей. Сейчас за 89.99. Если честно, я не очень запасаюсь. Только сахар, мука, макароны, гречку». Рост цены специалисты объясняют базовым законом рынка: спрос рождает предложение. Поскольку сахар относится к категории социально значимых товаров, магазинная наценка на него не должна превышать 10 процентов от закупки. Людмила Маслова, директор магазина: «Закупочная цена с февраля по март выросла на 55%. Сахар в закупке 85, у нас в рознице он 89.99». Крупные торговые сети уверяют: без социально-значимых товаров город не останется - и запасы есть, и поставки регулярные. Бытовой химии, которую тоже в последнее время начали запасать жители, на полках достаточно. Людмила Маслова, директор магазина: «Объявили, видимо, подорожание. Но запасы есть, и подорожания у нас нет. У нас очень много акций проводится на бытовую химию». Татьяна Камынина, жительница г. Орла: «В данный момент волноваться нечего. У нас такая страна сейчас, что нам хватит всего. В магазины привозят, просто товар разбирают. И разбирают, в основном, пенсионеры». А вот молодое поколение запасаться не спешит. Несмотря на подорожание товаров для детей, молодая мама Анна Коростелёва покупает всё по мере необходимости. По текущей цене. Анна Коростелёва, жительница г. Орла: «Мы покупали ребёнку йогурт за 40, сейчас - почти за 60 берём». Не во всех торговых сетях полки ломятся от товаров. На кадрах, которые нам прислали телезрители, из сахара только диковинный тростниковый и кокосовый. Гречки - два вида. Дешевле ста рублей не найти. Два раза в день специалисты департамента промышленности и торговли выходят в рейды. Задача - проконтролировать наличие социально-значимых товаров. Следят и ценами. Первые нарушения уже зафиксированы. Анатолий Новиков, заместитель руководителя департамента промышленности и торговли Орловской области: «Это, я считаю, единичные случаи, когда цена на тот же сахар превышала сто рублей. Было 120 рублей. Этот случай зафиксирован, о нем сообщено в УФАС и в прокуратуру Орловской области для принятия соответствующих мер». В региональном управлении антимонопольной службы во вопросам повышения цен работает специальная горячая линия. Андрей Кирьянов, руководитель УФАС по Орловской области: «Горячая линия 8 (4862) 475-584 работает с 8:30 до 17:30 ежедневно. В остальное время все обращения можно оставлять на сайте в письменном виде : «Горячая линия 8 (4862)работает с 8:30 до 17:30 ежедневно. В остальное время все обращения можно оставлять на сайте в письменном виде to57@fas.gov.ru ». На горячую линию уже поступило около 150 жалоб. Обещано, что по каждому обращению проведут проверки.



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Юлия Сабельникова





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