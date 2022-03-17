Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- В Орле нашли подрядчика на завершение реконструкции Красного моста. Контракт планируется заключить с ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22».





- В Орле начался суд над руководством кредитной организации. Пострадавшими по делу проходят 623 человека – преимущественно предпенсионного возраста.





- Орловские магазины сообщают о достаточных запасах продуктов и бытовой химии. Съёмочная группа ГТРК «Орёл» отправилась в рейд по самым крупным торговым точкам и пообщалась с покупателями и продавцами.





- Фигурки кота и птички украсили балкон старинного здания в Мценске. В проектировании принимали участие учащиеся художественной школы и местные металлурги.