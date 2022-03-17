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21:04, 16 марта 2022 года Решение о масочном режиме в Орловской области будет приниматься 24 марта В этот день пройдёт региональный оперативный штаб, на котором будут заслушаны соответствующие рекомендации Роспотребнадзора.





Решение о снятии или продлении масочного режима в Орловской области будет приниматься 24 марта. Об этом заявил в ходе прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. В этот день пройдёт региональный оперативный штаб, на котором будут заслушаны соответствующие рекомендации Роспотребнадзора. В соответствии с ними маски могут либо отменить, либо оставить – глава региона обратил внимание на появление нового штамма COVID-19 «стелс-омикрон».





Артём Ежаков





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