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21:17, 16 марта 2022 года Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения Будут повышены социальные выплаты, пенсии, МРОТ, зарплаты бюджетников и прожиточный минимум.





Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения. В числе прочего, в ближайшее время будут увеличены все социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников и МРОТ. Глава государства уже дал соответствующие поручения. Об этом шла речь на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

губернатор Андрей Клычков. Также глава региона добавил, что Владимир Путин поручил не останавливать нацпроекты и стройки, для чего принят ряд новых механизмов поддержки регионов, например, отсрочка выплат бюджетных кредитов.

«Никаких сбоев по соцобязательствам перед населением нет и быть не может», – добавил во время прямого эфира . Также глава региона добавил, что Владимир Путин поручил не останавливать нацпроекты и стройки, для чего принят ряд новых механизмов поддержки регионов, например, отсрочка выплат бюджетных кредитов. Помимо этого, Владимир Путин поручил обеспечить работу по соцвыплатам таким образом, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь. Помимо этого, президент поручил в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу.





Артём Ежаков





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