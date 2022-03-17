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21:17, 16 марта 2022 года
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населенияБудут повышены социальные выплаты, пенсии, МРОТ, зарплаты бюджетников и прожиточный минимум.
Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки населения. В числе прочего, в ближайшее время будут увеличены все социальные выплаты, пенсии, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников и МРОТ. Глава государства уже дал соответствующие поручения. Об этом шла речь на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.
«Никаких сбоев по соцобязательствам перед населением нет и быть не может»
, – добавил во время прямого эфира губернатор Андрей Клычков
. Также глава региона добавил, что Владимир Путин поручил не останавливать нацпроекты и стройки, для чего принят ряд новых механизмов поддержки регионов, например, отсрочка выплат бюджетных кредитов.
Помимо этого, Владимир Путин поручил обеспечить работу по соцвыплатам таким образом, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь. Помимо этого, президент поручил в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу.
Артём Ежаков