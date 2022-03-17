Орловские огнеборцы спасли пенсионера и эвакуировали пять человек из горящей трехэтажки

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10:45, 17 марта 2022 года
Орловские огнеборцы спасли пенсионера и эвакуировали пять человек из горящей трехэтажкиЧП произошло накануне вечером в поселке Добрый.
Вечером 16 марта в поселке Добрый Орловского района загорелся трехэтажный жилой дом. Эпицентром пожара оказалась квартира на втором этаже. Пламя грозило охватить верхний этаж.
Прибывшие пожарные спасли из огня 73-летнего пенсионера. Мужчина сейчас находится в областной клинической больнице. Также было эвакуировано пять человек.
В квартире, ставшей очагом пожара, выгорели кухня и коридор. От огня частично пострадало соседское жилье. Причины ЧП и размер материального ущерба устанавливаются.
За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 10 раз, из них 3 выезда пришлись на ликвидацию возгораний.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Артём Ежаков