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10:45, 17 марта 2022 года Орловские огнеборцы спасли пенсионера и эвакуировали пять человек из горящей трехэтажки ЧП произошло накануне вечером в поселке Добрый.





Вечером 16 марта в поселке Добрый Орловского района загорелся трехэтажный жилой дом. Эпицентром пожара оказалась квартира на втором этаже. Пламя грозило охватить верхний этаж.



Прибывшие пожарные спасли из огня 73-летнего пенсионера. Мужчина сейчас находится в областной клинической больнице. Также было эвакуировано пять человек.



В квартире, ставшей очагом пожара, выгорели кухня и коридор. От огня частично пострадало соседское жилье. Причины ЧП и размер материального ущерба устанавливаются.



За прошедшие сутки орловские ПСЧ выезжали на вызовы 10 раз, из них 3 выезда пришлись на ликвидацию возгораний.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков





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