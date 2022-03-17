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10:10, 17 марта 2022 года Для орловской «Спецавтобазы» проводят крупную закупку Автопарк муниципального учреждения пополнится двумя десятками единиц летней техники.





Для нужд орловской «Спецавтобазы» за 108,5 млн рублей приобретут 21 единицу летней техники, – сообщает мэрия. Поставщиков планируется определить в начале апреля, а фактическое пополнение автопарка должно произойти в течение максимум пяти месяцев с момента заключения соглашений.



Заказаны три вакуумно подметально-уборочных машины, два грузовика, три прицепных подметально-уборочных машины, восемь навесных косилок, ручной каток, два тротуарных катка, дорожный каток, малогабаритная коммунальная машина.





Артём Ежаков





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