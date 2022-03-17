Для орловской «Спецавтобазы» проводят крупную закупку

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10:10, 17 марта 2022 года
Для орловской «Спецавтобазы» проводят крупную закупкуАвтопарк муниципального учреждения пополнится двумя десятками единиц летней техники.
Для нужд орловской «Спецавтобазы» за 108,5 млн рублей приобретут 21 единицу летней техники, – сообщает мэрия. Поставщиков планируется определить в начале апреля, а фактическое пополнение автопарка должно произойти в течение максимум пяти месяцев с момента заключения соглашений.
Заказаны три вакуумно подметально-уборочных машины, два грузовика, три прицепных подметально-уборочных машины, восемь навесных косилок, ручной каток, два тротуарных катка, дорожный каток, малогабаритная коммунальная машина.
Артём Ежаков