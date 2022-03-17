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11:15, 17 марта 2022 года В Орловской области может быть снижен транспортный налог Региональное заксобрание направит проект обновлений губернатору Андрею Клычкову.





В Орловской области может быть снижен транспортный налог. Нововведениями предлагается снизить ставку для легковушек мощностью от 100 до 150 л.с. включительно с 35 рублей до 30 рублей.



Так как изменения повлекут снижение доходов областного бюджета, законопроект будет передан губернатору Андрею Клычкову для составления заключения, – сообщили в облсовете.





Артём Ежаков





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