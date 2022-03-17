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11:45, 17 марта 2022 года

Свыше 7 тыс. школьников Орла отдохнут на летних каникулах в пришкольных и загородных лагерях

Для отдельных категорий семей по-прежнему предусмотрены льготы.


Свыше 7 тыс. школьников Орла отдохнут на летних каникулах в лагерях, – сообщили в городской администрации. Уже 1 июня в областной столице откроются 43 пришкольных лагеря, которые за первый месяц посетят почти 5,5 тыс. ребят. Для отдельных категорий семей здесь по-прежнему предусмотрена полная оплата питания. Для остальных бюджет компенсирует 70% стоимости. Дневное питание детей в пришкольных лагерях составит 204,72 рубля.

Еще почти 1,6 тыс. школьников отдохнут в загородных лагерях. Для некоторых категорий граждан предусмотрена компенсация в размере 45% и 85%. С полным перечнем категорий льготников можно ознакомиться на сайте мэрии. Стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории ранее была опубликована на сайте областного правительства.


Артём Ежаков


 
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