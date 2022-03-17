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12:45, 17 марта 2022 года 316 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 59 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 17 марта, за последние сутки в Орловской области выявлено 316 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего с начала пандемии – 105 700), госпитализировано 59 человек.



Накануне выписано 845 жителей региона. Умерли двое (с начала пандемии в области скончалось 1 794 человека).





Артём Ежаков





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