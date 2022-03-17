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13:45, 17 марта 2022 года

В Орловской области принято около полутора тысяч заявок на бесплатную газификацию

Прием обращений продолжится до конца текущего года.


В Орловской области принято около полутора тысяч заявок на бесплатную газификацию до границ земельных участков. Программа действует в уже газифицированных населенных пунктах. Прием обращений продолжится до конца 2022-го года. Их можно подать через сайт единого оператора газификации, в офисах «Газпром газораспределение Орёл» и в МФЦ. В пакет нужных документов входят правоустанавливающие бумаги на здание и участок.

Уровень газификации региона высокий. Города обеспечены «голубым топливом» на 93,7%, села – на 83,7%. В текущем плане выполнения работ – почти 1,1 тыс. участков. Всего газификации подлежат около 3 тыс. домовладений в 254 населенных пунктах. С момента начала программы – а это октябрь прошлого года – было исполнено 368 заявок. Дефицита финансирования нет.

Также напомним, что в феврале областной совет принял законопроект, по которому отдельным категориям льготников компенсируются расходы работ по газификации непосредственно внутри участка. Сумма возмещения может достигать 50 тысяч рублей.

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Артём Ежаков


 
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