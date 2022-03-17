четверг 17.03.2022 22:33:53 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:44, 17 марта 2022 года

В 38 населённых пунктах нашего региона в этом году появится доступ к сети интернет до 50 мегабит в секунду

В рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства в деревнях и селах с численностью от 100 до 500 жителей появятся базовые станции 4G. Подробности рассказал руководитель департамента цифрового развития Орловской области Андрей Артемов.


Можно ли сказать, что на сегодня в Орловской области каждый населенный пункт имеет доступ к Интернету?

- На текущий момент такого пока сказать нельзя, но в этом направлении работа движется. На данный момент более 80% населенных пунктов имеют доступ и к сети Интернет и к мобильной связи. Дальнейшее развитие идет по двум программам. Одна из них - цифровая программа устранения цифрового неравенства. По этой программе в населённых пунктах с числом жителей от 250 до 500 проводился Интернет и устанавливались точки бесплатного доступа к беспроводной сети. По этой программе было подключено более 200 населённых пунктов. Программа действует уже более пяти лет.

По какому критерию проходит отбор населённых пунктов для их подключения к сети Интернет?

- Первый критерий это численность жителей. С 2021 года этот критерий изменился. Теперь это от 100 до 500 жителей. Таким образом перечень населенных пунктов расширился. Также изменилась технология подключения. Теперь ставятся не точки доступа к беспроводной сети, а ставятся базовые станции, которые обеспечивают связь форматов 2G и 4G. Перед тем как установить базовые станции комиссия делает замеры по всем операторам связи, и если ни один оператор там не предоставляет связь, то этот населенный пункт попадает в программу и там будет установлена базовая станция.

Чем отличается точка доступа от станции 4G?

- Чтобы воспользоваться интернетом от точки доступа, человек должен подойти к ней, что не всегда удобно. А зона покрытия мобильного интернета - весь населённый пункт. В этом случае можно и с мобильного телефона выходить в сеть, и купить специальные модемы для других устройств.

Какие населённые пункты получат доступ к сети Интернет в этом году?

- На этот год запланировано строительство 38 базовых станций в 38 населенных пунктах. Населенные пункты выбирались на основе голосования, которое проводило Минцифры России на портале госуслуг. И отбор был по тем населенным пунктам, за которые проголосовали жители. Допускалось голосование и в обычном бумажном виде. На следующий год планируется такая же схема. И сами жители могут повлиять на ситуацию. Это позиция Минцифры - выбор за жителями, а не за теми, кто ставит базовые станции.


Елизавета Капырина


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.