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11:44, 17 марта 2022 года В 38 населённых пунктах нашего региона в этом году появится доступ к сети интернет до 50 мегабит в секунду В рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового неравенства в деревнях и селах с численностью от 100 до 500 жителей появятся базовые станции 4G. Подробности рассказал руководитель департамента цифрового развития Орловской области Андрей Артемов.





Можно ли сказать, что на сегодня в Орловской области каждый населенный пункт имеет доступ к Интернету?



- На текущий момент такого пока сказать нельзя, но в этом направлении работа движется. На данный момент более 80% населенных пунктов имеют доступ и к сети Интернет и к мобильной связи. Дальнейшее развитие идет по двум программам. Одна из них - цифровая программа устранения цифрового неравенства. По этой программе в населённых пунктах с числом жителей от 250 до 500 проводился Интернет и устанавливались точки бесплатного доступа к беспроводной сети. По этой программе было подключено более 200 населённых пунктов. Программа действует уже более пяти лет.



По какому критерию проходит отбор населённых пунктов для их подключения к сети Интернет?



- Первый критерий это численность жителей. С 2021 года этот критерий изменился. Теперь это от 100 до 500 жителей. Таким образом перечень населенных пунктов расширился. Также изменилась технология подключения. Теперь ставятся не точки доступа к беспроводной сети, а ставятся базовые станции, которые обеспечивают связь форматов 2G и 4G. Перед тем как установить базовые станции комиссия делает замеры по всем операторам связи, и если ни один оператор там не предоставляет связь, то этот населенный пункт попадает в программу и там будет установлена базовая станция.



Чем отличается точка доступа от станции 4G?



- Чтобы воспользоваться интернетом от точки доступа, человек должен подойти к ней, что не всегда удобно. А зона покрытия мобильного интернета - весь населённый пункт. В этом случае можно и с мобильного телефона выходить в сеть, и купить специальные модемы для других устройств.



Какие населённые пункты получат доступ к сети Интернет в этом году?



- На этот год запланировано строительство 38 базовых станций в 38 населенных пунктах. Населенные пункты выбирались на основе голосования, которое проводило Минцифры России на портале госуслуг. И отбор был по тем населенным пунктам, за которые проголосовали жители. Допускалось голосование и в обычном бумажном виде. На следующий год планируется такая же схема. И сами жители могут повлиять на ситуацию. Это позиция Минцифры - выбор за жителями, а не за теми, кто ставит базовые станции.





Елизавета Капырина





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