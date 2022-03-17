четверг 17.03.2022 22:34:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

11:45, 17 марта 2022 года

Победитель конкурса «Лидеры России» Роман Богатырев представил свой проект министру культуры РФ Ольге Любимовой

Роман Богатырев - старший преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.


Победители направления «Культура» конкурса «Лидеры России» представили свои проекты в Москве. Молодые специалисты в области управления уже успешно работают или стремятся работать в творческих и образовательных организациях. 14 человек – первые победители трека или направления «Культура», куратором которого является министр культуры Ольга Любимова. Категория в конкурсе «Лидеры России» появилась только в нынешнем, 4 сезоне проекта. Желающих проверить себя оказалось почти семь тысяч человек.

«71 музей, 18 федеральных театров в общей сложности, 6 федеральных библиотек, 48 творческих вузов, 200 подведов, которые так или иначе нуждаются остро в людях, которые будут управлять, не бояться ответственности, не боятся взять на себя работу с коллективом, с очень сложными, порой, творческими коллективами и командами», – рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Лучших выбирали в несколько этапов: дистанционно и очно. Свой проект представил и старший преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Роман Богатырев.

«Мой проект для людей с ограниченными возможностями, для людей с инвалидностью, то есть это тактильные картины с подписями на шрифтах Брайля. Кремль, памятник Минину, Храм Василия Блаженного, то есть человек может подойти и увидеть это по-другому», – отметил Роман Богатырев.

Победителей направления «Культура» ждёт ещё одно испытание – суперфинал, который состоится уже этой весной.

Он соберёт управленцев из 54 регионов России, а также из-за рубежа. Все участники суперфинала получат образовательный грант в размере миллиона рублей, а победители – возможность поработать с выдающимися управленцами страны.

По информации сетевого издания «Смотрим»

Фото: Лидеры России 


Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.