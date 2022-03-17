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11:45, 17 марта 2022 года Победитель конкурса «Лидеры России» Роман Богатырев представил свой проект министру культуры РФ Ольге Любимовой Роман Богатырев - старший преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС.





Победители направления «Культура» конкурса «Лидеры России» представили свои проекты в Москве. Молодые специалисты в области управления уже успешно работают или стремятся работать в творческих и образовательных организациях. 14 человек – первые победители трека или направления «Культура», куратором которого является министр культуры Ольга Любимова. Категория в конкурсе «Лидеры России» появилась только в нынешнем, 4 сезоне проекта. Желающих проверить себя оказалось почти семь тысяч человек.



«71 музей, 18 федеральных театров в общей сложности, 6 федеральных библиотек, 48 творческих вузов, 200 подведов, которые так или иначе нуждаются остро в людях, которые будут управлять, не бояться ответственности, не боятся взять на себя работу с коллективом, с очень сложными, порой, творческими коллективами и командами», – рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Лучших выбирали в несколько этапов: дистанционно и очно. Свой проект представил и старший преподаватель Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Роман Богатырев.



«Мой проект для людей с ограниченными возможностями, для людей с инвалидностью, то есть это тактильные картины с подписями на шрифтах Брайля. Кремль, памятник Минину, Храм Василия Блаженного, то есть человек может подойти и увидеть это по-другому», – отметил Роман Богатырев.

Победителей направления «Культура» ждёт ещё одно испытание – суперфинал, который состоится уже этой весной.



Он соберёт управленцев из 54 регионов России, а также из-за рубежа. Все участники суперфинала получат образовательный грант в размере миллиона рублей, а победители – возможность поработать с выдающимися управленцами страны.



По информации сетевого издания «Смотрим»



Фото: Лидеры России





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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