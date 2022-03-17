Главная » Новости



12:26, 17 марта 2022 года Детям из республик Донбасса подарили спортивные костюмы Подарки получили ребята, которые учатся в Стрелецкой школе (Орловский район). Дарителями стали орловские железнодорожники и представители регионального отделения Российского детского фонда.





Дети, приехавшие из республик Донбасса, в Стрелецкой школе учатся всего пару недель, но с одноклассниками общий язык нашли сразу и даже уже получили свои первые пятерки.



Наталья Ященко, директор Стрелецкой средней общеобразовательной школы: «Дети хорошо влились в коллектив, мы очень хорошо их приняли. Спасибо всем, кто оказывает нам помощь».

Тех, кто оказывает помощь беженцам, в нашем регионе немало. Орловские железнодорожники, к примеру, подарили детям спортивные костюмы.



Ирина Пашкова, председатель регионального отделения Российского детского фонда: «Помощь поступает беспрерывным потоком, помогают все и, я думаю, благодаря такому единому порыву на сегодня мы не испытываем ни в чем проблем».

Для новеньких также организовали дополнительные занятия по английскому языку, а еще совсем скоро мальчишки и девчонки из Донбасса смогут блеснуть творческими талантами.



Роман Жуков, глава Орловского муниципального округа: «Ребята просят организовать для них в «Орловчанке» КВН, мы обратимся в управление культуры и вопрос этот закроем». Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «Проведем товарищеский матч с детьми, ещё раз с ними познакомимся и будем дружить».

Подготовку к этим мероприятиям ребята уже начали. На переменах разминаются и репетируют номера, которыми будут удивлять жюри.





Юлия Опанасюк





Новости СМИ2