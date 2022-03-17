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12:27, 17 марта 2022 года Удорожание стройматериалов не остановит закупку жилья для орловских детей-сирот В качестве вариантов обеспечения этой категории населения квадратными метрами называются торги на вторичном рынке и приобретение квартир за чертой города.





Закупка квартир детям-сиротам, несмотря на непростую экономическую ситуацию, будет продолжена. Этот вопрос обсуждался на последнем заседании комитета городского совета по социальной политике. Одним из направлений работы является приобретение «вторички». Законодательство это позволяет.



Владимир Негин, заместитель председателя Орловского городского Совета народных депутатов: «Администрация проинформировала, что достигнуты проработки с риелторскими компаниями, которые готовы предложить жилье с вторичного рынка, и сейчас администрация осуществляет расчет – 80 тыс. рублей за кв. метр и планирует приобрести так порядка 43 квартир».

В год планируется закупка 50 квартир, но депутаты обратились с просьбой в два раза увеличить эту цифру, чтобы очередь продвигалась быстрее. Также депутаты вновь подняли вопрос о том, чтобы возобновить закупку квартир за чертой города, если получатель согласен. К примеру, в микрорайоне «Болховский». Фактически это Орел, но по документам – Орловский район, поэтому цена за квадратный метр там ниже.





Елизавета Капырина





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