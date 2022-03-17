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12:29, 17 марта 2022 года

Крупный пожар произошёл в переулке Кавказском в Орле

На месте работали медики и полиция.


Минувшей ночью в Орле произошёл крупный пожар. Горел жилой дом в переулке Кавказском. Существовала большая угроза распространения огня на соседние постройки. К счастью, пострадавших нет, но вот ущерб - значительный.

Прибывшие на место спасатели тушили огонь по всей площади. Очаг был внутри одной из комнат, выгорела кровля. На месте работали медики и полиция.

Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Быстро было сформировано звено газодымозащитников, которое в первую очередь ищет возможных пострадавших внутри дома и очаг, который впоследствии ликвидируют. Им это удалось, огонь не распространился на соседние жилые дома и хозпостройки. На данный момент специалисты проводят расследование причин пожара».



Всеволод Трифонов


 
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