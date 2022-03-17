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13:05, 17 марта 2022 года

Станислав Шувалов объяснил ситуацию с левотироксином натрия

Жизненно важное лекарственное средство для лечения щитовидной железы может быть доступно не во всех аптеках.


Глава департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов прокомментировал ситуацию с левотироксином натрия. Это жизненно важное средство используется для лечения болезней щитовидной железы – гипотиреоза и ряда других.

«Его отсутствие на полках в ряде аптек связано с небывалым ажиотажем – спрос увеличился за последний месяц в 5-10 раз! Однако призываю не паниковать и не закупаться лекарствами впрок. Ажиотажная скупка и приводит к искусственному исчезновению товаров с полок. Хочу подчеркнуть, сейчас вопрос с поставками левотироксина натрия прорабатывается на федеральном уровне. По данным Минздрава России, лекарственного препарата в нашей стране достаточно, поэтому в ближайшее время спрос на него будет полностью удовлетворен. К ситуации подключились надзорные органы, производители, дистрибьюторы и аптечные сети», – пишет Шувалов.

Посмотреть наличие этого препарата и других лекарств в аптеках можно в мобильном приложении «Честный знак».


Артём Ежаков


 
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