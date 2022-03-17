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13:42, 17 марта 2022 года Орловское предприятие по производству мебели и фурнитуры стало на путь импортозамещения Введённые в отношении России санкции открыли перед производителями уникальные возможности. Метизная продукция для мебели, в большинстве своём, всегда поставлялась на отечественные фабрики из-за рубежа. Теперь импортные кампании сменит своё - орловское. Процесс уже начался - компания понемногу начала отвоёвывать рынок. Подробности - у корреспондента ГТРК «Орёл» Антона Киселева.





Эксцентриковая стяжка - самый обычный крепёж для мебели. В строительных магазинах цена за штуку 5-6 рублей. Оптом, соответственно, ещё дешевле. Пересчитать, сколько их используют российские мебельные фабрики, невозможно - сотни миллионов в год, а возможно и миллиарды. А особенность этого крепежа в том, что десятилетиями гигантскими объёмами его завозили на наши производства из-за рубежа. Потому что отечественного аналога этого незамысловатого болта не было. До недавних пор.



Максим Петров, руководитель департамента промышленности и торговли Орловской области: «На сегодняшний день за счёт развёртывания современных станков, за счёт применения современных технологических решений предприятие «Санфлор» обеспечивает данной метизной продукцией уже довольно большой процент рынка - 6-7%. Они готовы расти, сейчас они будут оформлять заявку на заём в фонд развития промышленности, чтобы расширять своё производство. Потому что спрос на их продукцию таков, что очередь из клиентов стоит на 3 месяца вперёд».

А помогли санкции, авторы которых, похоже, и не подозревали, что они обернутся подъёмом российской промышленности.



Есть у этого предприятия и ещё один вид мебельных комплектующих - уникальных для нашей страны. Это направляющие для выдвижных ящиков. Таким образом орловская мебельная фабрика и стала отличным образцом импортозамещения, и самым главным поставщиком мебельной метизной продукции. А теперь ещё и с Китаем могут посоперничать.



Сергей Воробьёв, генеральный директор мебельной фабрики: «С сегодняшним курсом мы намного дешевле, чем даже китайские производители. И мы есть сегодня здесь. То есть вот эта проблема с логистикой, которая в последнее время возникла, мы эту проблему решаем на месте».

Да, из-за санкций эта же компания немного и потеряла. Основная продукция - мебель для ванных комнат. Поставки, в большинстве своём, велись в Европу. Но и вопрос сбыта уже решён - мебель активно теперь продаётся по всей территории нашей страны.



Евгений Лыкин, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области: «Россия абсолютно самодостаточное государство, которое при правильном выстраивании отношений, может заместить любые поставки, обойти любые ограничения, тем более во взаимодействии с дружественными странами».

Таким образом, программа импортозамещения, которая в отечественной промышленности сегодня занимает главенство, действительно может привести к прорыву по объёмам производства российских товаров, созданию новых предприятий и рабочих мест.





Антон Киселёв





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