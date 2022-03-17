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14:33, 17 марта 2022 года

В Орле состоялось Первенство ЦФО по шахматам

В турнире приняли участие шахматисты в возрасте до 9 лет.


Орловский шахматно-шашечный клуб принял Первенство ЦФО по шахматам среди спортсменов в возрасте до 9 лет. У мальчиков в списке участников оказалось 43 человека, у девочек – 20. По итогам турнира победителем турнира у мальчиков стал Иван Гетманцев из Белгородской области, на втором месте представитель Ярославля Сергей Воронин, на третьем – орловец Николай Мосин. 
 
У девочек места распределились следующим образом: 1. Алена Одинцова (Московская область), 2. Надежда Волкова (Брянская область), 3. Александра Десятириченко ( Белгородская область). 
 
Отдельно подвели итоги соревнований по быстрым шахматам. Общий зачет здесь выиграл Григорий Тонких из Иваново, на втором месте Иван Гетманцев из Белгорода, на третьем - Владислав Гущин из города Ковров.

Фото предоставлено организаторами соревнований




Анастасия Дорохова


 
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