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14:33, 17 марта 2022 года В Орле состоялось Первенство ЦФО по шахматам В турнире приняли участие шахматисты в возрасте до 9 лет.





Орловский шахматно-шашечный клуб принял Первенство ЦФО по шахматам среди спортсменов в возрасте до 9 лет. У мальчиков в списке участников оказалось 43 человека, у девочек – 20. По итогам турнира победителем турнира у мальчиков стал Иван Гетманцев из Белгородской области, на втором месте представитель Ярославля Сергей Воронин, на третьем – орловец Николай Мосин. У девочек места распределились следующим образом: 1. Алена Одинцова (Московская область), 2. Надежда Волкова (Брянская область), 3. Александра Десятириченко ( Белгородская область). Отдельно подвели итоги соревнований по быстрым шахматам. Общий зачет здесь выиграл Григорий Тонких из Иваново, на втором месте Иван Гетманцев из Белгорода, на третьем - Владислав Гущин из города Ковров.

Фото предоставлено организаторами соревнований







Анастасия Дорохова





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