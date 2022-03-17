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15:33, 17 марта 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Пожар в частном секторе Орла ликвидировали 20 человек, задействовали 6 спецмашин. Сейчас устанавливают причины возгорания



- Когда санкции – в помощь. Орловское предприятие по производству мебели и фурнитуры стало на путь импортозамещения.



- Юных жителей Донбасса, приехавших на Орловщину, окружили вниманием и заботой. Очередной «десант помощи» привез сладости и спортивные костюмы.



- Квадратные метры для сирот. В Орле в этом году будет закуплено 43 квартиры



- В орловских библиотеках стартовала Неделя детской книги.



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