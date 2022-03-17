Реконструкция Красного моста в Орле продолжится с возведения пешеходной переправы

«К моменту их [мостов] возведения закончится отопительный сезон, будет возможность переноса тепловых коммуникаций. Работы планируется проводить по утвержденному проекту организации строительства, в соответствии с предложенным графиком производства работ. Кроме того, на этот год выделена субсидия из вышестоящего бюджета порядка 370 миллионов рублей. Понятно, что этих средств недостаточно, и чтобы работы были выполнены в срок, необходимо дополнительное выделение лимитных обязательств», – заявил начальник УКС города Орла Дмитрий Кузнецов.