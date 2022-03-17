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15:44, 17 марта 2022 года

Реконструкция Красного моста в Орле продолжится с возведения пешеходной переправы

Подписание контакта с московским подрядчиком «УПМК – 22» ожидается уже в ближайшее время.


Реконструкция Красного моста в Орле продолжится с возведения пешеходной и коммуникационной переправы. Напомним, что торги выиграла московская фирма «Уваровская механизированная колонна № 22». Документы по муниципальному контракту уже направлены в контрольно-ревизионный орган для согласования и в ближайшее время контракт будет подписан, – сообщили в городском совете.

«К моменту их [мостов] возведения закончится отопительный сезон, будет возможность переноса тепловых коммуникаций. Работы планируется проводить по утвержденному проекту организации строительства, в соответствии с предложенным графиком производства работ. Кроме того, на этот год выделена субсидия из вышестоящего бюджета порядка 370 миллионов рублей. Понятно, что этих средств недостаточно, и чтобы работы были выполнены в срок, необходимо дополнительное выделение лимитных обязательств», – заявил начальник УКС города Орла Дмитрий Кузнецов.



Артём Ежаков


 
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