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Главная » Новости

16:02, 17 марта 2022 года

Мэрия Орла рассказала историю нового подрядчика Красного моста

ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22», получившая право завершить реконструкцию, существует уже 90 лет.


В городской администрации рассказали об истории ООО «Уваровская передвижная механизированная колонна № 22». Этот московский подрядчик получил право завершить реконструкцию Красного моста в Орле.

Как сообщает сайт городской администрации, «УПМК – 22» была создана в 1933 году. Основными направлениями деятельности были строительство гидротехнических сооружений и объектов инженерной инфраструктуры. Уставной капитал фирмы – 36 тыс. рублей, но не российских, а советских. В 1993 году предприятие приватизировали. Их уставной капитал – стоимость имущества, внесённого в уставной фонд на момент образования ООО, – оценили в 36 тыс. советских рублей.

Стоимость чистых активов компании на начало текущего года составляет 117 миллионов рублей. Сейчас фирма имеет действующий портфель госзаказов в рамках нацпроектов на сумму 2,7 миллиарда рублей.

В числе отремонтированных мостов «УПМК – 22» находятся: полукилометровый шестиполосный мост «Петровский», соединяющий берега реки Воронеж в Липецке. Сейчас компания реконструирует «Демидовский мост» через реку Тулицу в Туле, строит путепровод в Саввинской Слободе Московской области.

В этом году фирмой начаты практические работы по достройке моста через Сосну Ливенского района. Сейчас в ООО работает 286 человек, 40 из которых имеют высшее образование и практический опыт строительства и реконструкции мостов. Есть 60 единиц техники специального назначения и собственная ремонтно-складская база, – заявили в мэрии.


Артём Ежаков


 
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