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16:12, 17 марта 2022 года В этом году в Орле планируют отремонтировать три пешеходных моста Состояние этих переправ обсуждалось сегодня на заседании профильного комитета городского совета.





В 2022 году в Орле запланирован ремонт трех пешеходных переправ – подвесного моста «Ботаника» через Оку, моста «Костомаровский» и моста «Трудовые резервы». Об этом было заявлено на профильном комитете городского совета. На первый объект подрядчик уже выбран, срок исполнения – до 1 августа 2022 года. По остальным готовится конкурсная документация.



Косметический ремонт требуется пешеходному мосту через реку Орлик в Детском парке. Более сложные работы необходимы переправам в створе пер. Почтового и в створе ул. 3-й Курской.





Артём Ежаков





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