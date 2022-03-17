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17:10, 17 марта 2022 года

На части Лужковского кладбища в Орле продолжают незаконное захоронение

Об этом сообщает сайт городской администрации.


На правой стороне Лужковского кладбища, закрытой для захоронений по причине судебного разбирательства, продолжают самовольное захоронение. Об этом сообщает сайт городской администрации. На встрече с представителями ритуальных услуг глава городского УКХ Юрий Писарев напомнил, что предоставление ритуальных услуг на погостах Орла без разрешительных документов, выданных управлением, незаконно.

Также нередки случаи, когда ограды заходят на территорию соседних могил. Обсудили и санитарное состояние кладбищ: уборка погостов уже началась и должна завершиться к Пасхе.


Артём Ежаков


 
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