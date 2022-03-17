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17:20, 17 марта 2022 года В Орле наградили отличившихся сотрудников ЖКХ Вручение почётных грамот и объявление благодарностей состоялось в преддверии профессионального праздника.





Сегодня в здании областной администрации состоялось торжественное награждение работников сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения. Церемония прошла в преддверии их профессионального праздника. Отличившихся чествовали губернатор Андрей Клычков и председатель областного совета Леонид Музалевский.



Благодарностей и почётных грамот губернатора области, Орловского областного совета народных депутатов удостоили 50 работников отрасли ЖКХ. Замглавы профильного регдепартамента Сергей Латынин получил благодарность Министерства строительства и ЖКХ РФ.



Фото пресс-службы Губернатора Орловской области









Артём Ежаков





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